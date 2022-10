0 Facebook Anna Tatangelo si ferma durante il concerto e scoppia in lacrime per la mamma: “E’ la prima volta” Spettacolo 18 Ottobre 2022 07:44 Di redazione 2'

Non si trattiene Anna Tatangelo e durante un concerto non riesce a contenere la commozione. Quando parte quella canzone, quando inizia a cantare quelle parole, non può non scoppiare in un pianto liberatorio e doloroso.

E’ sul palco e sta cantando la canzone “La più bella“, dedicata alla sua mamma che purtroppo non c’è più. Con la voca rotta dal pianto termina in brano e poi si allontana, il suo pianto è lecito e i fan sono pronti a sostenerla con un tenero applauso.

Come si vede in alcuni video del concerto pubblicati su TikTok, la cantante, commossa, riesce a stento a parlare. “Ce la posso fare” dice, mentre i fan la incoraggiano. “Ho fatto una promessa a una persona – spiega, piangendo – Le ho detto che questa canzone, la prossima, l’avrei comunque continuata a cantare. Stasera è la prima volta che la canto dopo quello che è successo, quindi datemi una mano”. Al termine della performance Anna ha mandato un bacio al cielo.

La mamma di Anna Tatangelo, è morta lo scorso settembre all’età di 67 anni, dopo una lunga malattia. Dopo aver tanto lottato, ad agosto la ricaduta e questa voltala donna non ce l’ha fatta.