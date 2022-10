0 Facebook Piera Maggio piena di gioia per la notizia, la condivisione con tutti: “E’ ufficiale, una gioia immensa” Cronaca 18 Ottobre 2022 15:30 Di redazione 2'

Piera Maggio ha voluto condividere la notizia con chi la segue da tempo. La mamma italiana che tutti noi abbiamo imparato a conoscere per la sventura della scomparsa della figlia, Denise Pipitone, oggi può gioire.

La gioia di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone

La donna ha annunciato su Facebook una notizia che ha portato un po’ di felicità nella sua famiglia, da anni tormentata dal dolore per la perdita di quella bambina che 18 anni è scomparsa da Mazara del Vallo. Piera Maggio è diventata nonna, è nata Dayana, la figlia del figlio Kevin Pipitone. La donna ha scritto sul social: “Ufficialmente nonni! Gioia immensa!”. “Benvenuta al mondo piccola Dayana. Che Dio ti Benedica”, scrive ancora Piera. “Vi ringraziamo dal profondo del cuore per tutti i messaggi e commenti d’affetto che stiamo ricevendo in questo momento di gioia immensa”.

Il figlio, che ora ha 29 anni, è diventato papà. Dopo 18 anni di dolore finalmente la famiglia può gioire per una lieta notizia. Proprio il fratello di Denise, ai microfoni di Verissimo la scorsa settimana, aveva letto una lettera per la sorellina scomparsa. Ha scritto di sentire la sua mancanza e che avrebbe voluto lei in quel momento di gioia, che avrebbe voluto vederla fare da madrina a sua figlia e affidarle il suo cuore. Kevin è nato dal matrimonio della Maggio con Tony Pipitone, da un’inseminazione artificiale mentre Denise è nata dall’amore con Pietro Pulizzi.