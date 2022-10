0 Facebook Violenta la figlia di 13 anni, lei ‘confessa’ tutto nel tema a scuola: “Ero ferma, facevo finta di dormire e lui l’ha fatto” Cronaca 18 Ottobre 2022 17:52 Di Claudia Coppola 1'

Il caso è del 2019, l’ormai ex presunto colpevole è stato condannato a 5 anni di reclusione. Siamo a Roma, protagonisti un padre e una figlia. Lui carnefice, lei vittima. Vittima di abusi e violenze a soli 13 anni. La giovane ha avuto il coraggio di rivelare tutto scrivendolo in un tema a scuola.

“Quella notte era strana, io sentivo e vedevo tutto e solo a pensarci mi viene da dire: ma veramente era mio padre? Ho toccato con il mignolo le sue parti intime, ho temuto che potesse succedere altro. Sono stata ferma, non mi sono mossa, per fingere di dormire. Aveva la mano sopra la mia e mi faceva il gesto, mi sono voltata dall’altra parte e lui ha capito che ero sveglia ed è andato via“.

Nel compito in classe è stata descritta anche una situazione familiare disastrata: “Quando litigano e lui vuole picchiarla ci sono sempre di mezzo io mi prendo le botte per loro, ma non importa, preferisco fare da scudo a mamma perché lui, una volta, mi ha detto che l’avrebbe uccisa“.