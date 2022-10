0 Facebook Nuovo crollo al cimitero di Napoli: “Aiuto, una congrega si è appena sbriciolata” Cronaca 17 Ottobre 2022 16:14 Di redazione 1'

Nuovo crollo al cimitero di Poggioreale di Napoli attorno alle 15. Un’altra cappella è caduta nella zona della Porta dei Balestrieri. Si tratta di una parte del camposanto che si trova nei pressi del forno crematorio di via Santa Maria del Pianto. Una zona molto lontana dalle cappelle crollate tra il 4 e il 5 gennaio.

Trascorsi i 10 mesi dal crollo, i vigili del fuoco e il comune di Napoli anno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Lo scorso 30 settembre ci sono stati altri crolli. In tutto questo tempo, come riporta Fanpage.it, l’assessore ai Cimiteri, Vincenzo Santagada, ha inviato una lettera molto polemica a Metropolitana di Napoli spa, per i ritardi sul recupero delle salme.

E’ in corso anche un’indagine della Procura della Repubblica di Napoli che ha notificato 20 avvisi di garanzia, ipotizzando il reato di crollo colposo.