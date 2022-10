0 Facebook Barbara D’Urso su tutte le furie: “Mi sono rotta, ti saluto” Cronaca 17 Ottobre 2022 15:04 Di redazione 2'

Una Barbara D’Urso davvero inedita. La nota conduttrice napoletana ha perso la pazienza e non è riuscita a trattenere la rabbia. Così ha praticamente sbroccato contro una donna che credeva essere una giornalista della BBC. Carmelita, infatti, è stata vittima di una ‘trappola’ di Scherzi a Parte.

Barbara D’Urso vittima di Scherzi a Parte

Il programma è quindi riuscito a far emergere un lato di Barbara D’Urso che fino ad ora il pubblico non conosceva. La D’Urso era stata invitata con la scusa di dover essere intervistata da una giornalista della BBC, esperta della Royal Family. La conduttrice ha però iniziato a storcere il naso per l’orario dell’appuntamento che era dopo le 21. Ha poi dovuto rispondere in inglese poiché non c’era una interprete, motivo per cui si è dovuta destreggiare con l’inglese.

Alle prime domande è riuscita a rispondere senza problemi, la situazione è precipitata quando la giornalista ha iniziato a mostrarle un’antipatia evidente. La D’Urso, però, è riuscita a non perdere la pazienza. Ma quando l’attrice ha trattato male la sua assistente, la conduttrice napoletana è andata su tutte le furie: “Mi sono rotta il ca**o“. In un primo momento ha provato a continuare l’intervista, ma poi Barbarella non ha più sopportato la finta giornalista e le ha detto: “Mi sta sul c….chi tratta così le persone, ti saluto, bellina con i capelli. Togliete dai co…..sta pazza? Ciccia, vieni in Italia a lavorare vah!“.