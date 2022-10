0 Facebook Napoli: perde il controllo dell’auto, va a sbattere e muore. “Ha avuto un malore” Cronaca 17 Ottobre 2022 18:48 Di redazione 1'

Si è sentito male mentre era al volante. Un malore gli ha fatto perdere il controllo dell’automobile che stava guidando. Con la vettura si è schiantato contro le macchine in sosta ed ha perso la vita. È accaduto quest’oggi, in tarda mattinata, a Napoli in via Terracina, quartiere Fuorigrotta (area occidentale della città).

Sul posto sono giunti i soccorsi e gli agenti della polizia locale guidati dal Comandante Ciro Esposito. Secondo quanto riportato da Fanpage vi sono i dovuti accertamenti in corso. L’obiettivo è quello di chiarire la dinamica dei fatti e quantificare i danni causati alle altre automobili.