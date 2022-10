0 Facebook Napoli, esce dallo stadio e non trova più la macchina: “Improvvisamente ecco dove l’ho trovata”, il video è virale Cronaca 17 Ottobre 2022 16:32 Di redazione 1'

Un episodio di sosta selvaggia a Napoli finisce su Tik Tok. Una storia come altre che diventa virale, quella di un ragazzo che durante il match del Napoli allo stadio Maradona, non si rende conto di quello che sta accadendo. Il protagonista della breve storia triste esce dopo la partita e non trova più la sua macchina parcheggiata.

Convinto che ormai i ladri abbiano fatto il loro portandola via, il malcapitato chiede un passaggio. E’ sulla Tangenziale di Napoli che però scopre cosa era accaduto davvero. Improvvisamente vede il carro attrezzi che porta via proprio la sua vettura. Insomma il video, diventato virale su Tik Tok, è tutto da ridere.

Il caso ovviamente non è isolato. Quasi sempre durante le partite del Napoli la polizia municipale sequestra vetture ed emette verbali. Che questa storia possa essere d’insegnamento? Chi lo sa!