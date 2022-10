0 Facebook Napoli, crollo al cimitero di Poggioreale: “Si vedono le salme fuori dalle bare, non c’erano i parenti” Cronaca 17 Ottobre 2022 20:33 Di redazione 1'

Ennesimo crollo al cimitero Poggioreale di Napoli. Questa volta la zona crollata è lontano da quella che lo scorso gennaio aveva causato scandalo. Una congrega di quattro piani è improvvisamente ceduta. Le salme sono visibili e non ci sono protezioni.

La costruzione si trova accanto al nuovo crematorio, a Porta Balestrieri in via Santa Maria del Pianto. e la vergogna è che ora numerose bare, almeno una decina, si trovano in un equilibrio precario, così come sono diverse le salme che sono esposte. Sul posto è giunto l’assessore del Comune di Napoli al Verde con delega ai Cimiteri Vincenzo Santagada.

“Al momento del crollo non vi erano parenti dei defunti in quanto la chiusura è prevista alle 13,30. Il crollo è stato preceduto da un boato secco e dalle telecamere, poste lateralmente all’area interessata, è stata rilevata una fitta nube di polvere. Come Amministrazione stiamo provvedendo a tutti gli adempimenti necessari”, dice l’assessore Santagada. Al momento tutta l’area del Monumentale è interdetta e si sta predisponendo un’ordinanza di chiusura del cimitero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia locale ed i Servizi comunali.