0 Facebook Ilary Blasi nel ‘regno’ di Francesco Totti, riaffiorano tantissimi ricordi: “E’ per via di Cristian” News 16 Ottobre 2022 13:35 Di redazione 1'

Un sabato dedicato a suo figlio. Ilary Blasi è tornata in quel di Trigoria – centro sportivo della Roma, dove Francesco Totti è diventato grande – per seguire la partita del suo Cristian.

Ilary Blasi nel ‘regno’ di Francesco Totti, riaffiorano i tantissimi ricordi

Ilary Blasi ha seguito il suo Cristian nella partita della Roma Under 18 contro il Napoli dalla tribuna del campo ‘Di Bartolomei‘ finita 2-0 per i giallorossi. Una giornata diversa che ha fatto riaffiorare tantissimi ricordi: la conduttrice televisiva proprio nel ‘regno’ di Francesco Totti.

Il sostegno di mamma Ilary

Cristian Totti, così come fece il papà. milita nelle giovanili della Roma: contro il Napoli però non ha giocato nemmeno un minuto. Mamma Ilary lo ha comunque sostenuto dagli spalti per l’intera partita per poi riportarlo a casa a fine match.