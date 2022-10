0 Facebook Armando Incarnato non sta bene, lo sfogo del ‘Cavaliere’: “Sento mancare la terra sotto i piedi” Spettacolo 15 Ottobre 2022 17:43 Di redazione 1'

Tra i principali protagonisti del trono Over di Uomini e Donne c’è sicuramente Armando Incarnato. Il napoletano ha confessato alla rivista del famosissimo dating show di non passarsela affatto bene.

Armando Incarnato non sta bene, lo sfogo del ‘Cavaliere’

Armando Incarnato ha spiegato alla rivista di Uomini e Donne: “Ogni mio cambiamento estetico non rispecchia per forza un mutamento ma la scelta, recentissima, di rasare a zero i capelli sì: è parte di una trasformazione più profonda che sta toccando diverse sfere della mia vita”. L’uomo ha poi aggiunto: “So di essere difficile da decifrare, e sinceramente non so se c’è o c’è stato nella mia vita qualcuno che realmente abbia capito come sono“.

“Sto affrontando un periodo molto particolare”

Armando ha infine aggiunto di stare attraversando un periodo difficile: “Sto affrontando un periodo molto particolare. A volte mi sento mancare la terra sotto i piedi, e sto cercando di ‘imparare a volare’. Non me la sento di aprirmi, sto cercando di metabolizzare delle cose. Vorrei una spalla su cui riposare, è da un po’ che mi sento stanco“.