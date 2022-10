0 Facebook Orrore a Licola di Pozzuoli, si masturba davanti a una scuola dell’infanzia: fermato 40enne Cronaca 14 Ottobre 2022 10:16 Di redazione 1'

Uomo si masturba davanti a una scuol, arrestato. E’ accaduto a Licola di Pozzuoli dove i carabinieri hanno fermato un 40enne per atti osceni in luogo pubblico.

40enne si masturba davanti a una scuola dell’infanzia

L’uomo stava diventando il terrore di molti genitori e in città già si temeva che la situazione potesse degenerare a discapito dell’integrità dei bambini. I carabinieri hanno fermato l’uomo intorno alle 15.30 di giovedì, il quarantenne era a bordo della sua auto nei pressi della scuola dell’infanzia Oriani di piazza San Massimo. Sono stati i passanti a riprendere l’uomo mentre si masturbava in auto e a dare poi il materiale video ai militari.

Così i carabinieri dopo aver acquisto le immagini sono riusciti a individuare l’uomo. Si tratta di un 40enne incensurato di Giugliano e i militari dell’Arma lo hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Indagini in corso per accertarsi se il 40enne non possa aver agito anche altrove.