Si immortala in un video per poi postarlo sui social mentre corre a 240 km/h in moto. Il protagonista è Armando Incarnato, noto personaggio del trono ‘Over‘ dello show televisivo ‘Uomini e Donne’.

E’ finito nell’occhio del ciclone Armando Incarnato, tra i principali protagonisti di ‘Uomini e Donne‘. L’uomo si riprende in un video con una moto che viaggia alla velocità di 240 km/h. Prima riprende il contachilometri, poi gira la telecamera verso se stesso per mostrare il viso. Quando fanno notare ad Armando la bravata compiuta, il corteggiatore, di tutta risposta perde le staffe e scrive:”Ma non vai al mare?”

“Siete dei falliti”

“Vi sentite in diritto di giudicare, di offendere, minacciare e addirittura di augurare la morte – replica Armando Incarnato in un post su Instagram – “Il fatto che io sia in un contesto televisivo non vi consente tutto questo schifo, vergognatevi falliti del c***o! Ps: ma chi c***o siete”.

IL POST SUI SOCIAL

