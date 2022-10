0 Facebook Antonino Spinalbese e la notte hot al Gf Vip: “Antonella entra nel suo letto” Spettacolo 15 Ottobre 2022 20:31 Di Carmine Ubertone 1'

Antonino Spinalbese di certo non si sta annoiando nella casa del Grande Fratello Vip. L’ultima donna a cadere ai suoi piedi sembra essere Antonella Fiordelisi.

Antonino Spinalbese e la notte hot al Gf Vip con Antonella

Antonella Fiordelisi ha deciso di dichiararsi al bel Antonino affermando di essere il prototipo di donna che lui cerca: “Penso di essere il tuo prototipo e che tu non lo vuoi ammettere. Come mai dico questo? Perché tu non ti esponi tanto e subito. Io te lo ammetto, mi piaci, esteticamente sei il mio prototipo. In realtà l’avevo detto anche quando siamo entrati. E secondo me anche il contrario. Tra un mesetto mi risponderai e mi dirai se sono il tuo tipo“.

L’incontro nel letto all’alba

Spinalbese però non si sbilancia e dice: “A me piacete tutte. Siete delle belle ragazze davvero. Sei così sicura di quello che dici?”. All’alba poi, nel letto in cui Antonino dorme con Alberto De Pisis, si è inserita proprio la Fiordelisi. Chissà come sarà finita mormorano i fan.