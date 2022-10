0 Facebook Tony Colombo e Tina Rispoli al centro della bufera dopo il video: “Ma non è possibile, questa sta sempre in mezzo” Spettacolo 14 Ottobre 2022 16:57 Di redazione 2'

Dopo il sold out all’Arena Flegrea, Tony Colombo fa ancora record. Questa volta il successo arriva con un video musicale che sta spopolando sui social come Instagram, Facebook e Tik tok. Sono tantissime le visualizzazione del videoclip della canzone “T’amo” che il cantante ha reinterpretato insieme all’artista Ivan Granatino, colpendo positivamente l’opinione dei suoi fan.

Tony Colombo e Ivan Granatino

Sulla pagina Instagram del neomelodico siculo-napoletano, sono apparse alcune scene del videoclip e sono stati tanti gli utenti e gli artisti come Franco Ricciardi, Valentina Stella e Gigi D’Alessio ad apprezzare la performance musicale dei due. Non sono mancate però le polemiche e i commenti negativi. A chi sono rivolti? Non alle doti artistiche di Tony, ma a una presenza diventata costante nella sua vita, quella della moglie Tina Rispoli.

Diversi follower hanno commentato in maniera negativa la presenza della donna nel videoclip. Ecco alcuni dei commenti: “Non e possibile sta in ogni video la moglie”, scrive un utente; “Tony sei il più bravo ma ai stancato sta semp miez tua moglie” e poi ancora: “Bellissima canzone, bellissimi ed elegantissimi voi ma Tina, con il seno così in vista mi sembra esagerata.. troppo volgare .. peccato perché il video è davvero bello”. Insomma ci sono tantissimi commenti positivi, ma la presenza della Rispoli, a quanto pare, non è stata gradita dai follower!