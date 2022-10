0 Facebook Aerei ‘sorvolano’ Napoli, il tam tam sui social: “Cosa sta succedendo?” News 14 Ottobre 2022 11:10 Di redazione 2'

Aerei sfrecciano nei cieli di Napoli e de comuni limitrofi, i cittadini si chiedono cosa stia accadendo. Diverse le domande sui social questa mattina da parte di tanti napoletani che si stanno chiedendo cosa stiano facendo due velivoli che stanno sorvolando la città questo venerdì mattina.

Aerei nei cieli di Napoli

E’ bastato poco perché scoppiasse anche un po’ di ironia. C’è, infatti, chi si è chiesto, scherzando, se non fosse un’esercitazione militare in vista di un possibile conflitto, chi si è chiesto se non fosse un allenamento di qualche top gun nostrano e chi si è detto invece preoccupato per quanto stesse accadendo. Numerose sono le segnalazioni nei diversi gruppi social legati al territorio. In realtà, come si legge anche nei gruppi cittadini in risposta alle domande di molti utenti, non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi poiché sarebbe in corso un’esercitazione delle Frecce Tricolori.

Frecce tricolori a Pozzuoli

Domenica 16 ottobre, infatti, le Frecce Tricolori si esibiranno a Pozzuoli nell’ambito del Pozzuoli Air Show. La Pattuglia Acrobatica Nazionale completa colorerà i cieli della cittadina flegrea, regalando un magnifico spettacolo ai cittadini. Gli aerei che si sentono volare questa mattina nei cieli napoletani, dunque, fanno parte della Pattuglia Acrobatica Nazionale e si stanno allenando per la giornata di domenica, quando sorvoleranno anche la città di Napoli.