Belen Rodriguez, prima il vaffa e poi la giornata speciale con il marito: “Lui mi ha detto di pendere”

E’ finita al centro del gossip negli scorsi giorni per un messaggio velato, una ipotetica frecciatina di Belén Rodriguez sui suoi social e il vaffan***o pubblicato nelle storie Instagram. Tutti hanno pensato che queste ‘attenzioni’ fossero rivolte all’ex compagno, Antonino Spinalbese, che partecipando al Grande Fratello Vip, ha più volte parlato dell’argentina e della figlia Luna Marì. Ma le cose non sono proprio così.

Ennesimo tapiro d’oro per la Rodriguez, a Striscia la notizia, raggiunta da Valerio Staffelli che le consegna il 31° Tapiro d’oro. “Nella vita non si discute solo con gli ex compagni, si discute anche con i colleghi”, ha dichiarato la showgirl” ha nuovamente sottolineato, dopo aver pubblicato una storia su Instagram, che il vaffa non era riferito ad Antonino Spinalbese, il papà della figlia Luna Marì (nell’intervista anzi sottolinea di voler bene ad Anto e di non avere problemi con lui) e aggiunge di essersi riferita a: “una persona che mi ha detto prendere lezioni di italiano e che io invito a prendere lezioni di canto”.

Con 31 Tapiri d’oro ricevuti dal 2008 a oggi, Belén è la più attapirata della storia del Tg satirico. Ma chi sarà il destinatario misterioso dell’insulto? Sicuramente non il marito, Stefano De Martino, con il quale la showgirl sta passando una vacanza romantica a Londra. Le foto dei due insieme con il letto e la ricca colazione al mattino fanno pensare che le cose vadano più che bene!