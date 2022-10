0 Facebook ‘Bomba’ contro Belen, l’attacco: “Non è la madre di Luna Mari, lei è trans” Spettacolo 13 Ottobre 2022 09:11 Di redazione 2'

Non è la madre di Luna Mari perché insieme all’ex compagno Antonino Spinalbanese ha preso gli ovuli di un’altra donna. Ma soprattutto non può essere genitori perché non può avere figli. Il motivo? Belen Rodriguez sarebbe trans. La sconvolgente rivelazione è stata denunciata da una donna di origini moldave.

Tatiana Sova ha pubblicato un video su TikTok diventato virale sul web e ripreso da tanti media. La giovane ha raccontato di essere stata operata presso l’Ospedale Borgotrento di Verona. Durante l’intervento chirurgico, i medici le avrebbero sottratto illegalmente organi, gameti e ovociti.

La donna fa nomi e cognomi dei presunti sanitari coinvolti nel caso. Secondo lei, Belen e Antonino avrebbero usato i suoi ovuli per mettere al mondo Luna Mari. “Belen è un uomo non è nata donna, non ha utero ed ovaie. Eravate a conoscenza che usare una madre surrogata e ovociti rubati è un reato. State tenendo illegalmente mia figlia e non me la volete restituire, la sfruttate da quando è nata per lavorare sui social. Lei vi mantiene vi dà visibilità e fama“.

“Luna Marì non assomiglia per niente a Belen. Ha la pelle color porcellana come me, gli stessi occhi di ghiaccio, i capelli biondi, lo stesso modo di guardare. Abbiamo entrambe la stessa macchiolina-neo sulla testa“, queste le parole della Sova pubblicate sui social.