0 Facebook Lorenzo Insigne racconta il dramma vissuto con la moglie Jenny: “Abbiamo perso una figlia” Sport 13 Ottobre 2022 12:33 Di redazione 2'

Lorenzo Insigne ha parlato dei problemi personali avuti durante la conferenza stampa del Toronto, tenuta in occasione del finale di stagione. L’ex calciatore del Napoli ha voluto raccontare il dramma vissuto con la moglie Jenny, il lutto che li ha colpiti, parlando per la prima volta di quanto è accaduto.

Lorenzo Insigne e il dramma della perdita della figlia

L’attaccante del Toronto ha voluto chiarire quanto accaduto, spiegando che si è parlato dei suoi problemi personali ma forse non tutti sanno cosa hanno vissuto lui e la moglie. Insigne ha confermato l’aborto di Jenny, che ha perso la bambina che portava in grembo al sesto mese di gravidanza: “E’ noto che io abbia dovuto affrontare problemi personali in queste ultime settimane, forse però non tutti ne conoscono le ragioni. Allora faccio io chiarezza: io e mia moglie abbiamo perso una figlia, che resterà per sempre nei nostri cuori“.

Il calciatore ha spiegato che per lui è difficile parlare di quest’argomento ma che con la moglie stanno provando ad andare avanti: “Sono in profonda difficoltà a parlare di questo argomento: abbiamo due bambini e grazie a loro cercheremo di andare avanti“.

Poi parlando del prossimo campionato, ha chiarito: “E’ stata una stagione di transizione, questo l’avevo messo in conto. Il prossimo anno sarà diverso“.