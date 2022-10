0 Facebook Violenza in famiglia a Pozzuoli, zio accoltella più volte la nipotina: ha usato un coltello da cucina Cronaca 13 Ottobre 2022 12:31 Di redazione 1'

Per motivi ancora da chiarire, un uomo è stato arrestato a Pozzuoli – località flegrea in provincia di Napoli – per aver accoltellato la nipotina. Come riportato da Cronaca Flegrea i fatti sono accaduti nel complesso residenziale noto come il Rione dei marocchini.

La piccola è stata colpita più volte con dei fendenti alla mano. La vittima ha 17 anni e per fortuna non è in pericolo di vita. Lo zio, 40 anni, è il fratello della mamma della 17enne. L’uomo avrebbe usato un coltello da cucina. La violenta aggressione sarebbe sopraggiunta al termine di una lite.

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine sulla quale vigila l’autorità giudiziaria. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato.