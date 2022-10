0 Facebook Bimbo traumatizzato a Giugliano per i fuochi d’artificio Cronaca 13 Ottobre 2022 12:03 Di redazione 1'

FUOCHI D’ARTIFICIO SEMINANO IL PANICO – Bambino in stato di shock! (Perdita di coscienza e tremori). “Da segnalazione pervenutaci, sembra che stanotte (intorno alle ore 1.30) siano stati esplosi dei fuochi d’artificio dal ristorante Villa Mauriello a Giugliano in Campania dove era in corso un ricevimento.

Naturalmente sottolineiamo il fatto che il sindaco di Giugliano ha emesso una ordinanza che vieta l’uso dei fuochi d’artificio in tutto il territorio comunale. A seguito di questi spari, più fragorosi dei comuni fuochi pirotecnici, giunge una chiamata al 118 per bambino di 4 anni che dormiva a casa sua, in forte stato di agitazione e rilascio sfinterico in seguito al risveglio traumatico.

Da quanto ci riferisce il padre, in contatto con noi, il bambino è ancora sotto shock. La famiglia ha intenzione di procedere alla denuncia“, questo il post pubblicato dalla pagina Facebook ‘Nessuno tocchi Ippocrate’.