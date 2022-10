0 Facebook Casalnuovo, è allarme per la scomparsa di Maria Iorio: “Si è allontanata dall’ospedale in stato confusionale” News 13 Ottobre 2022 11:54 Di redazione 1'

Si è allontanata dall’ospedale di Frattamaggiore, località dell’area Nord in provincia di Napoli, e da almeno 24 ore non si hanno più sue notizie. E allarme a Casalnuovo per la scomparsa di Maria Iorio. Di seguito la segnalazione scritta e pubblicata nel gruppo Facebook ‘Noi di Casalnuovo’.

“ATTENZIONE MARIA IORIO di anni 46 di Casalnuovo si è allontanata in stato confusionale ieri (martedì 11 ottobre) intorno alle 10:30 circa dall’Ospedale Civile di Frattamaggiore, da quel momento non si hanno più notizie…è vestita alla buona ed è sporca di borotalco e polvere. Ho bisogno del vostro aiuto… chiunque abbia notizie mi può contattare con urgenza. Grazie‼️! ULTIMO PROBABILE AVVISTAMENTO NELLE ZONE DI VIA SAN MARCO‼️!“.