Come incontrare Belen Rodriguez, l'appuntamento della show girl: "Vi apetto, vediamo cosa dite" Spettacolo 12 Ottobre 2022

Belen Rodriguez presto avrà un incontro diretto con chi la segue, o per meglio dire critica. La show girl durante Le Iene ha dato appuntamento a tutti i detrattori che si accaniscono contro di lei.

Appuntamento con Belen Rodriguez

Proprio mentre toccava in un servizio l’argomento degli haters, ha voluto dare appuntamento a quelle persone che esprimono giudizi negativi senza conoscerla: “Io vi do un indirizzo, vi do un appuntamento, un orario e un luogo. Io sarà seduta su una sedia, ci sarà una sedia di fronte. L’abbiamo già visto, la sedia per quei detrattori che continuano a emettere giudizi, io mi metto a disposizione voglio vedere cosa dicono”.

L’appuntamento per incontrare Belen Rodriguez dal vivo è per lunedì 17 ottobre alle ore 11.30 presso il Museo della Scienza di Milano. La show girl argentina sarà seduta ad attendere chiunque voglia dirle in faccia cosa pensa di lei. Il risultato dell’esperimento sarà probabilmente trasmesso dalle Iene. Vedremo cosa accadrà.