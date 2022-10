0 Facebook Niko Pandetta condannato a 4 anni di carcere, la reazione del cantante sui social: “Abituato, sarò più forte di prima” Cronaca 12 Ottobre 2022 12:40 Di redazione 1'

Guai in vista per Niko Pandetta: il cantante è stato condannato in appello a 4 anni di carcere. Il reato contestatogli – come riporta La Sicilia – è lo spaccio di droga.

Niko Pandetta condannato a 4 anni di carcere, la reazione sui social

Niko Pandetta, a seguito della condanna, ha pubblicato un messaggio sui suoi canali social: “Sono abituato agli spazi stretti, alle case piccole, alle celle, alla scena italiana“. Il cantante ha inoltre aggiunto: “Quando tornerò là mi porterò il vostro affetto. Da dentro vi darò nuova musica. Uscirò e mi vedrete più forte di prima“.

La condanna di 4 anni

Inammissibile il ricorso presentato dagli avvocati del nipote del boss Turi Cappello, di conseguenza, i giudici della Suprema Corte, hanno reso irrevocabile il verdetto in Appello di condanna di 4 anni.