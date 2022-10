0 Facebook Ignazio e Cecilia a ruota libera, la rivelazione bollente: “L’abbiamo fatto nei camerini” Spettacolo 12 Ottobre 2022 12:28 Di redazione 2'

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono più affiatati che mai. La coppia è stata protagonista di un servizio delle Iene sull’intimità. Con la loro ironia si sono subito fatti notare, ma a interessare sono state soprattutto le rivelazioni bollenti fatte.

Cecilia e Ignazio rivelano il posto più strano dove hanno fatto l’amore

La coppia non ha mai nascosto di avere una grande affinità a letto, questo sarebbe il collante del loro splendido amore. Così, quando hanno dovuto fare alcune rivelazioni sulla loro vita sessuale, non si sono tirati indietro. Ed ecco che hanno confessato un retroscena. Alla domanda su quale fosse il posto più strano dove hanno fatto l’amore, hanno risposto: “Una volta l’abbiamo fatto nei camerini di Mattino Cinque”.

La piccola di casa Rodriguez ha poi risposto su quale fosse la sua posizione preferita: “Quella della pecorella”. Cecilia ha raccontato anche che quando il suo Ignazio ha fatto cilecca le hai pianto. In una coppia accade di tutto, anche che lui non ne ha mai abbastanza, com’è capitato anche per la sorellina di Belen: “Devo dirgli basta perché non ne ha mai abbastanza”.