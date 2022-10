0 Facebook Napoli, il piccolo Vincenzo morto due anni fa. Assolti i medici, la madre: “Hanno ucciso di nuovo mio figlio” Cronaca 12 Ottobre 2022 13:29 Di redazione 2'

Il piccolo Vincenzo è morto due anni fa. In questi giorni c’è stata la sentenza e il giudice ha assolti i medici indagati e rinviati a giudizio. Queste le parole della donna espresse in un video pubblicato successivamente sulla pagina Facebook del Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

“Ci sono state vicinanza e comprensione nei miei riguardi, rispetto al racconto che ho fatto della storia di mio figlio. Sto affrontando una causa penale. Ero convinta di essere dalla parte della verità e volevo ottenere giustizia. Sono stati due anni di calvario, trascorsi in tribunale. In questi giorni c’è stata la sentenza.

Il giudice si è espresso in favore degli indagati, assolvendo i medici coinvolti nel caso. Mio figlio è morto una seconda volta. Mi sono sentita sola e abbandonata. Sono stati chiamati a testimoniare altri medici. Una persona, come tante altre, ha commentato che ‘cane non mangia cane’. Ed è vero che tra medici ci si difende a vicenda. Mi hanno consigliato di cancellare il video.

Ma io andrò avanti perché quello che dovevano togliermi me l’hanno già tolto. Io lotterò fino alla fine, fino all’ultimo respiro. Ora capisco tante persone che non si sentono tutelate dalla legge. Non è possibile che dopo otto mesi di cure sbagliate ci sia stata un’assoluzione per coloro che non hanno avuto attenzione per Vincenzo. È stato un verdetto assurdo e impensabile.

Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicino. Tutte le persone che anche con un messaggio mi hanno fatto sentire il loro affetto. Ringrazio l’avvocato e il pubblico ministero. I continuerò sempre a parlare di mio figlio. Grazie a tutti di cuore per tutto il sostegno“.