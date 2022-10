0 Facebook Corse clandestine nel Napoletano, auto sfrecciano a velocità folle: il video è virale Cronaca 12 Ottobre 2022 13:34 Di redazione 1'

Stanno facendo il giro del web le immagini di vere e proprie corse clandestine nel Napoletano: auto che sfrecciano a velocità folle innanzi agli occhi di diversi ‘spettatori‘.

Fast nel Napoletano, auto sfrecciano a velocità folle

A riprendere l’episodio è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli sui suoi canali social. La Nola-Villa Literno presa come autodromo: nel video vengono mostrate auto che sfrecciano, non curanti minimamente dei limiti di velocità. A fare da cornice, con le loro vetture in sosta, un folto pubblico.

Il commento di Francesco Emilio Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha così commentato il triste episodio: “Le strade hanno già visto sin troppe vittime e la follia ha causato tanti, troppi, incidenti. Ora basta, non si possono più tollerare questi comportamenti, pericolosi per chi lo commette e soprattutto per chi li subisce”.

IL VIDEO SUI SOCIAL