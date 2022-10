0 Facebook La nuova casa di Francesco Totti, dove va a vivere l’ex capitano della Roma: è pronto a traslocare Spettacolo 11 Ottobre 2022 09:41 Di redazione 2'

Mentre si avvicina la prima udienza per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, si aggiunge un altro tassello alla soap opera protagonista del gossip italiano. L’ex capitano della Roma avrebbe preso una nuova casa, sarebbe pronto a traslocare in un’altra zona di Roma.

Dove va a vivere Francesco Totti

L’indiscrezione è stata riportata dal sito The Roman Post. Pare che Totti sia pronto a lasciare la meravigliosa villa all’Eur dove ha vissuto con Ilary Blasi e i loro tre figli. Proprio recentemente voci vicine all’ex coppia avevano detto che il pupone stava ancora vivendo sotto lo stesso tetto dell’ex moglie. E adesso spunta la voce di una nuova casa che sarebbe più vicina a Noemi Bocchi, sua attuale compagna.

Totti avrebbe preso una casa in piazza Sefano Jacini, nella zona Vigna Clara vicino a Corso Francia. L’appartamento sarebbe all’ultimo piano di un comprensorio extra lusso, dotato di piscina e campi da tennis. Del resto, abituato alla villa all’Eur, non poteva sicuramente trasferirsi in un semplice appartamento. L’ex capitano, dunque, potrebbe presto cambiare quartiere, allontanandosi dalla casa in cui ha vissuto per anni con Ilary.

La nuova casa di Francesco Totti