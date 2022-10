0 Facebook Vergona nel cimitero napoletano: “Ragazzi saltano sulle cappelle dei morti, senza rispetto per il riposo eterno” Cronaca 11 Ottobre 2022 14:17 Di Fabiana Coppola 1'

Le immagini di vergogna e di quella che può sembrare una bravata, ma è pura follia, stanno facendo il giro del web. Responsabili sono un gruppo di ragazzini che, in preda a qualche momento di gloria, decidono di compiere un’azione irrispettosa.

Sui social stanno girando infatti filmati in cui si vedono dei ragazzi saltare sulle cappelle dei morti, nel cimitero di Qualiano, in provincia di Napoli.

L’utente che ha segnalato il fatto, si è rivolto al consigliere Borrelli: “Questo è quello che fanno i ragazzi, saltellano sulle cappelle dei morti senza rispettare il loro eterno riposo. Rischiano anche di cadere e farsi male”. In tanti commentano in maniera negativa l’episodio, ma c’è anche chi non crede a questi video ritenendoli falsi anche a causa della scarsa risoluzione delle immagini.