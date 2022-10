0 Facebook Maestra muore in aula davanti agli alunni, stroncata improvvisamente da un malore Cronaca 11 Ottobre 2022 13:43 Di redazione 1'

Momento drammatico in aula dove una maestra è morta davanti agli alunni a causa di un malore improvviso. La donna, Giovanna Fabrica, 44 anni, è deceduta nella scuola che amava tanto, la primaria Carlo Ederle di Villa Bartolomea.

Il fatto è avvenuto a Verona dove la maestra, originaria di Naro, nell’Agrigentino, si era trasferita con il marito, anche lui docente in un istituto del posto. Poco dopo le 14 la donna ha avuto un malore mentre si trovava in aula, aveva appena terminato la lezione. Improvvisamente si è accasciata a terra cadendo in posizione supina tra la cattedra e i banchi in prima fila. L’altro docente ha iniziato a praticare le manovre salvavita quindi il massaggio cardiaco. Intanto chiamava aiuto per avere il defibrillatore e far allontanate i bambini.

Dopo un quarto d’ora sono arrivati i soccorsi dell’ambulanza del 118 e l’elisoccorso di Verona emergenza, ma dopo mezz’ora di manovre non c’è stato nulla da fare: la maestra era morta.