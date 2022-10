0 Facebook Belen, la confessione sui suoi figli: “Preparo la cena, lo faccio per loro, il vizio di Santiago è proprio questo” Spettacolo 11 Ottobre 2022 14:33 Di redazione 2'

Belen Rodriguez, una donna in carriera: conduttrice, showgirl, modella, imprenditrice. La sua vita professionale è costellata di successi e tutto questo l’ha portata proprio dove voleva essere oggi: una donna felice, come lavoratrice e come mamma. Dopo un’esperienza lavorativa, è proprio ai figli che va il suo pensiero.

Nell’aereo che la riporta a casa la Rodriguez vuole condividere un pensiero su Instagram con i suoi follower: “Mentre torno a casa penso che oltre ad essere una donna in carriera che conduce appunto la vita che vuole condurre… mi soffermo e mi emoziono. Perché quando torno a casa sommersa di soddisfazioni raggiunte con fatica, posso trasmettere ai miei figli il mio vissuto, sperando che nel mio sguardo possano cogliere l’assoluta libertà di scelta”. Poi l’argentina posta la foto con il figlio Santiago, a letto insieme. Proprio in un’intervista a Dipiùtv confessa cosa fa con i figli e qual è il vizio di Santiago. In pratica l’argentina ha assunto una tata per essere aiutata con Luna Marì, quando si sveglia troppo spesso di notte e lei ha un impegno al mattino presto.

Ad aiutarla anche i genitori, che vivono nel suo stesso palazzo. In ogni caso Belen confessa di aver ridotto al minimo la vita monda e di passare la giornata fuori casa, ma di cercare sempre di tornare alla sera per preparare la cena ai figli. Poi sul vizio di Santi: