0 Facebook Rita De Crescenzo spiega perché litiga con il marito Sasà Spettacolo 10 Ottobre 2022 14:07 Di redazione 2'

Rita De Crescenzo in una delle sue dirette ha voluto condividere con i suoi followers i motivi per i quali litiga con il marito Sasà. La tiktoker partenopea racconta spesso cosa accade in casa, dunque, anche se ha una discussione con il compagno ne parla in uno dei suoi seguitissimi video.

Rita De Crescenzo e il litigio con il marito

Sembrerebbe, stando a quanto racconta, che lei e il marito litigherebbero spesso a causa di altre persone che frequenterebbe il marito, probabilmente facendolo uscire spesso. Rita nel corso della diretta ha spiegato: “Gesù ha fatto i suoi comandamenti, ce non tenete mogli, non tenete figli, non potete mettervi a fianco di una persona che deve rendere conto a una moglie, ce dalla mattina alla sera è un arruolamento, è un accanimento, fatemi stare quieta e questi sono i litigi tra me e mio marito”.

La tiktoker potrebbe riferirsi anche a una telefonata che avrebbe ricevuto da parte di una persona che gli ha raccontato come il marito starebbe in barca con un altro uomo e delle donne. Forse ce l’ha con questa presunta persona che esce con il marito, intanto in molti hanno dato ragione alla tiktoker.

Il video di Rita De Crescenzo