Rita De Crescenzo fa un annuncio per i suoi fan: "Ho una bella notizia per voi: apriamo un altro negozio" Spettacolo 7 Ottobre 2022 16:28

Rita De Crescenzo, dopo il successo di Svergognata Shop, apre un nuovo negozio a via Roma. Ad annunciarlo è la stessa tiktoker che racconta il retroscena di questa secondo apertura. Queste le sue parole:

“Ho una bella notizia per voi: apriamo un altro negozio ‘Svergognata Shop’. Quello che ho già lo gestisce Raimondo e Rosario quello a Via Roma. Ieri sono andati i due fratelli del proprietario e hanno fatto tutto loro. Io non volevo aprire, ma mi hanno convinto, hanno detto ‘Mamm apriamo che via Roma è una zona popolare e la gente ti viene a vedere di più’ e io sto dietro a loro”.

La nota tiktoker non si trattiene e rivela che la sua nuova attività insomma potrà portarle ancora più successo e notorietà. E voi che ne pensate?