Napoletano che percepisce il Reddito rifiuta ricca offerta di lavoro in diretta: "E' una scostumatezza"

Desta scalpore quanto avvenuto durante il programma l’Arena di Massimo Giletti su La7. Un napoletano, percettore del Reddito di Cittadinanza, ha rifiutato in diretta un’offerta di lavoro di 1800-2000 euro.

Napoletano che percepisce il reddito dice no alla ricca offerta di lavoro in diretta

“Ho lavorato sei anni consecutivi senza un giorno di riposo in una ditta di rifiuti“, dice il percettore del sussidio nello studio dell’emittente televisiva. In collegamento vi era un’imprenditrice bresciana che gli ha avanzato una proposta di lavoro: “Venga a lavorare da noi, voglio assumerla perchè non c’è mai stato nessuno nella mia azienda che non ha mai fatto un’assenza in sei anni. Di solito per questo lavoro diamo 1800-2000 euro al mese“.

Il rifiuto lapidario dell’uomo

La risposta dell’uomo è stata lapidaria: “Signora, vada a cercarli nei centri per l’Impiego come dice la legge. Io sono napoletano e il vestito da emigrante non lo metterò mai. Lo cerchi a Brescia, i percettori del Reddito sono anche li. Quest’offerta è una scostumatezza“.