0 Facebook Anna Tatangelo è a New York, il post su Instagram dedicato alla madre Spettacolo 10 Ottobre 2022 20:45 Di redazione 1'

Anna Tatangelo è a New York per lavoro. La cantante ha pubblicato un post su Instagram dove ha descritto il suo stato d’animo. Oltre alla gioia di trovarsi nella Grande Mela, la Tatangelo ha rivolto un commovente messaggio alla madre recentemente scomparsa.

“New York, New York…Una città che in questi giorni abbraccia molte mie emozioni e mi distrae. I viaggi non vengono mai per caso…Sono felice di essere qui e grata di poter cantare in una città così straordinariamente bella. Stare lontana mi aiuta, anche se al calar della sera ho ancora l’abitudine di prendere il telefono e chiamarti per raccontarti la mia giornata. So che comunque ci sei accanto a me o comunque mi piace pensare che sia così. Manchi mamma“.