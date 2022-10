0 Facebook Problemi per il figlio di Rosa Perrotta, d’urgenza in ospedale: “Domenico sta male, prima la febbre e poi questo, aiutatemi” Spettacolo 10 Ottobre 2022 08:13 Di redazione 1'

E’ un urlo di disperazione quello di Rosa Perrotta, mamma e influencer di successo. Nelle ultime ore i follower sono stati in apprensione infatti l’ex tronista ha pubblicato diverse foto del figlio, Domenico Tartaglione, mentre si recava in ospedale d’urgenza per richiedere aiuto ai medici. Anche il papà, Pietro Tartaglione, ha mostrato quello che stava accadendo al bambino.

Problemi per il figlio di Rosa Perrotta

Soltanto all’indomani l’influencer è riuscita a raccontare ai suoi follower quello che è accaduto. “Eithan aveva la febbre e improvvisamente ho visto questa bolla enorme alzarsi dalla felpa, pensavo fosse un morso di zanzara ma scoprendolo ho visto che erano ovunque. A quel punto siamo andati in ospedale perché non sapevamo cosa fosse”.

Solo dopo la visita in pronto soccorso la Perrotta ha avuto un responso, si è trattato di orticaria, una reazione dovuta allo stato febbrile in cui si trovava il bambino.