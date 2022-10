0 Facebook Givova Scafati Basket esce a testa alta nella sfida contro l’EA7 Emporio Armani Milano Sport 10 Ottobre 2022 11:58 Di Gianluca Madonna 2'

Nella seconda giornata di campionato della Serie A – LBA, arriva la prima partita uffciale della Givova Scafati basket allo stadio PalaBarbuto di Napoli dove giocheranno le partite casalinghe di questa stagione. Dunque è un PalaBarbuto impegnato ogni settimana ad alti livelli sportivi.

Tifoseria presente nonostante la distanza con la città di Scafati, iniziando bene il match per la Givova, segnando i primi punti a sfavore della squadra milanese campione d’Italia. Arrivano le triple di Henry portando la squadra campana sul 6-0, poco dopo arriva la scossa di capitan Melli che porta la squadra lombarda sul pari.

Biligha porta il controllo della partita al 17’ e il risultato si trasforma 32-53. Alla ripresa la tifoseria di Scafati trascina la Givova accorciando le distanze 46-55 ma ci pensa ancora una volta Melli, riprendendo il controllo della partita coni canestri anche di Davies al 28’ 50-68.

Nel finale Scafati si porta a meno nove concludendo una straordinaria partita ricca di emozioni con un risultato di 66-75. Rimane ancora a zero punti in classifica la Givova mentre l’Olimpia di Milano ottiene i primi punti per la vetta.

Il Tabellino

SCAFATI: Lamb 16, Thompson 6, Pinkins 12, Monaldi 3, Stone 5, De Laurentiis 7, Landi, Henry 15, Ikangi 2, Caiazza ne, Morbillo ne. All. Rossi

MILANO: Pangos 9, Tonut 5, Melli 13, Ricci 2, Hall 5, Davies 16, Miccoli ne, Baron 8, Biligha 5, Shields 5, Alviti 2, Voigtmann 7. All. Messina

25-33; 40-55; 52-69

Note: tiri da 2: SCF 10/27, MI 22/43; tiri da 3: SCF 10/30, MI 6/17; tiri liberi: SCF 16/21, MI 13/15; rimbalzi: SCF 39 (Thompson 11), MI 32 (Shields 6); assist: SCF 15 (Stone 7), MI 18 (Pangos 6)