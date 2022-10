0 Facebook Anticipazioni terza puntata Mina Settembre, la proposta di Claudio spiazza la protagonista Spettacolo 10 Ottobre 2022 12:48 Di redazione 2'

Si è conclusa un’altra puntata di Mina Settembre, che come la prima, ha registrato ottimi ascolti e già si attende il prossimo appuntamento con la fortunata serie di Rai 1. La terza puntata preannuncia di essere interessante come le precedenti ma sarà soprattutto un colpo di scena a spiazzare non solo il pubblico ma anche l’amata assistente sociale.

Anticipazioni terza puntata Mina Settembre

Secondo le anticipazioni della terza puntata di Mina Settembre pare che Claudio, il marito con cui l’assistente sociale ha deciso di provare a recuperare il matrimonio, le farà una proposta inaspettata. Già nell’ultimo appuntamento le ha detto che vorrebbe avere un figlio da lei, mettendola in crisi. La protagonista, infatti, non è sicura di voler diventare madre e la richiesta del marito l’ha messa così tanto in difficoltà che ha deciso di parlarne con la sua psicologa.

Nella prossima puntata di Mina Settembre – che andrà in onda il 16 ottobre – Claudio chiederà alla moglie se vogliono mollare tutto e partire per un viaggio in barca a vela. Il magistrato, infatti, ha comprato l’imbarcazione che un tempo era del padre di Mina per farle una sorpresa e adesso le proporrà di partire. L’assistente sociale intanto continua ad avere dei dubbi sul suo matrimonio, ma sa che se vuole salvarlo davvero dovrebbe accettare la proposta del marito. Alcuni problemi lavorativi, però, mescoleranno nuovamente le carte. Sembra proprio che ne vedremo delle belle, per conoscere cosa deciderà Mina non ci resta che aspettare domenica prossima.