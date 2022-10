0 Facebook Lutto a Caserta, addio a Valter Pieretti: è morto il noto pasticciere Cronaca 10 Ottobre 2022 16:10 Di redazione 1'

Lutto e dolore in tutta la provincia di Caserta. Secondo quanto riportato da Caserta Ce, è deceduto all’improvviso il noto pasticciere Valter Pieretti. L’uomo, sarebbe stato colpito da un infarto fulminante. Pieretti gestiva l’omonima attività commerciale sita in via Fabbricat a Puccianiello.

“Lo zio delle risate, degli aperitivi…Delle chiacchierate…Quello zio che voleva sempre la famiglia unita…Quello zio che amava i suoi fratelli…quello zio che odiava stare solo e che si metteva in macchina e veniva a trovarmi solo per farsi un giro ora se n’è andato..Mi hai spezzato il cuore zio mio“, questo uno dei tanti messaggi d’affetto.