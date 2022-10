0 Facebook Ilaria D’Alessio e la rivelazione su papà Gigi: “Perché non mi fidanzo? Se me lo domandate è per lui” Spettacolo 10 Ottobre 2022 16:31 Di redazione 1'

Ilaria D’Alessio, la figlia di Gigi D’Alessio, finisce spesso sotto i riflettori per un motivo ben preciso: i presunti flirt. Pur essendo una bellissima ragazza infatti non appare mai in compagnia di un fidanzato e in molti si chiedono il perché. Unica figlia femmina del cantante napoletano, Ilaria ha ben quattro fratelli: Claudio e Luca figli della stessa mamma; Andrea, figlio di Anna Tatangelo e Francesco, figlio di Denise Esposito, ultima compagna del papà.

Alla domanda di tutti sul perché lei non sia fidanzata, ha un risposta che riguarda proprio il caro e famoso genitore:

“Ma quando ti fidanzi? Quando troverò un uomo all’altezza del cuore immenso come quello di mio padre! Quindi morirò zitella ciao!”.

Già in passato la ragazza aveva pubblicato un post insieme ai fratelli e al padre e a corredo scriveva: “Son solo questi i miei uomini”. Insomma vorrebbe un fidanzato all’altezza delle sue aspettative, quelle date da un padre evidentemente amorevole e presente.