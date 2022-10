0 Facebook Vergogna al cimitero: “Ho trovato la tomba di mia mamma devastata, è morta e ora le fanno questo” Cronaca 9 Ottobre 2022 09:05 Di redazione 1'

Non è la prima volta che raccontiamo di atti di degrado e devastazione, vergogna delle persone che sfocia in atti ignobili. In questo caso purtroppo tutto è avvenuto in un cimitero. Lo sfogo è di un utente che, andando a far visita alla mia morta due anni fa per un tumore aggressivo, ha trovato la tomba devastata.

L’appello dell’utente che, al cimitero di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, si è trovato di fronte lo scempio:

“Consigliere, voglio denunciare quanto accaduto al cimitero di #Frattamaggiore alla tomba di mia madre, che è venuta a mancare due anni in seguito ad un tumore molto aggressivo. Il giorno di San Francesco abbiamo trovato la sua tomba devastata spaccata, uno spettacolo che ci ha spezzato il cuore. Allertato il consorzio abbiamo chiesto di verificare telecamere… non funzionano tutte e quelle poche funzionanti non rilevano nulla … e allora chi è stato? Oltre a quelle di mia mamma altre sue sono state devastate allo stesso modo.”.