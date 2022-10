0 Facebook Bambino ricoverato per meningite al Santobono di Napoli: è in gravi condizioni Cronaca 8 Ottobre 2022 21:26 Di redazione 1'

Un bimbo di nove anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo si trova nel reparto di rianimazione per meningite da meningicocco.

Il bambino, residente a Teano in provincia di Caserta è stato trasferito al Santobono dopo l’allarme dell’Asl della città campana. La situazione al momento è critica, ma il piccolo viene costantemente controllato dal personale medico.

La conferma arriva dal sindaco teanese, Giovanni Scoglio, che ha fatto scattare il protocollo senza creare allarmismi. Il caso infatti è scoppiato a scuola per cui verranno prese tutte le misure necessarie:

“I soli contatti stretti”, ha spiegato il sindaco, “ovvero familiari conviventi, compagni e docenti di classe, dovranno rivolgersi al proprio medico di base o pediatra di libera scelta, che sono stati già preallertati, per iniziare la relativa terapia farmacologica. Per tutti gli altri”, ha aggiunto il primo cittadino, “non c’è alcun motivo di creare allarmismi ingiustificati. Ad ogni modo, in presenza di sintomatologie anomale, basta contattare il proprio medico di base o pediatra di libera scelta. Monitoreremo l’evolversi della situazione e, all’occorrenza, seguiranno aggiornamenti”, ha concluso Scoglio.