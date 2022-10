0 Facebook Tu si que vales, danza bollente tra Belen e la Ferilli: Maria se la gode, “Le piacciono le donne” Spettacolo 9 Ottobre 2022 09:37 Di redazione 2'

Continuano le voci su Maria De Filippi, la conduttrice Mediaset ormai è al centro di questo gossip che circola da diverso tempo. Nell’ultima puntata di Tu sì sue vales, è scoppiata di nuovo la passione. protagoniste di una scena bollente sono state Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli, ma vediamo per quale motivosui social si continua a parlare di Maria!

Le concorrenti Fade e Sara & Sogno Mediterraneo hanno scatenato la giuria sulle note di pezzi storici della musica italiana. Prime su tutte a ballare Sabrina Ferilli, seguita da Gerry Scotti. Non potevano mancare all’appello la ballerina Giulia Stabile e Belen Rodrguez. L’argentina si è diretta verso l’attrice romana e ha ballato con lei in modo sensuale, scatenando la libidine in studio. Intanto anche Maria De Filippi ha iniziato a muoversi e si è avvicinata alla Ferilli portandole via la pashmina.

Sui social gli utenti si sono nuovamente scatenati. “Maria pur di staccare Sabrina da Belen le ha presso la sciarpa”, ha sussurrato un utente. “Maria sta partendo di testa”. Insomma gli utenti dicono che Maria è gelosa di Sabrina e Belen. Il motivo? Il suo interesse per le donne, ma soprattutto per una in particolare: la Ferilli. Arriverà prima o poi la smentita della conduttrice su queste incessanti voci?