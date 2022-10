0 Facebook Meteo a Napoli, finito il caldo dell’ottobrata: in arrivo le piogge autunnali, tutti i dettagli Meteo 9 Ottobre 2022 09:47 Di Fabiana Coppola 2'

Previsioni meteo a Napoli, e su tutta la Campania, per i prossimi giorni di ottobre. Dopo l’ondata di caldo che ha portato alte temperature e sole, definita l’ottobrina, arrivano le classiche temperature autunnali e non mancheranno le piogge. Vediamo la situazione nei prossimi giorni.

Meteo Napoli: arrivano le piogge

Dall’Atlantico Settentrionale sono in arrivo ben quattro cicloni: uno di esse è diretto verso il Sud. Due zone di bassa pressione infatti scenderanno nel Mediterraneo portando maltempo la prossima settimana a partire dalla giornata di martedì. Nel weekend infatti le temperature saranno ancora alte, ma già a partire dalla giornata di lunedì 10 ottobre, come rivela il Meteo.it, ci saranno piogge localmente moderate. Rovesci, a tratti intensi, arriveranno invece nella giornata di martedì 11 ottobre.

Intanto, la Protezione Civile della Regione Campania, ha emanato un’allerta meteo di colore giallo:

“Valido a partire dalle 22 di oggi, domenica 9 ottobre fino alle 22 di domani, lunedì 10 ottobre. Su tutta la Campania si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità, più probabili nella prima parte della giornata di domani.

Si prevede un rischio idrogeologico localizzato con possibilità di fenomeni come allagamenti, inondazioni, ruscellamenti con trasporto di materiale, occasionali fenomeni franosi e caduta massi per effetto della saturazione dei suoli. Si raccomanda ai Sindaci di porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile.