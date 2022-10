0 Facebook Scampia, patria napoletana dei rapper: da Marracash a Geolier, il quartiere esplode Spettacolo 9 Ottobre 2022 20:19 Di redazione 2'

Una serata speciale a Scampia dove, sul palco per il Red Bull 64bars, il più grande evento nel Sud Italia organizzato dal marchio, si sono esibiti i più famosi rapper d’Italia. Da Marracash, a Madame, a Geolier, sono stati tantissimi i nomi che hanno allietato il quartiere Nord di Napoli.

Piazza Ciro Esposito si è riempita già nel primo pomeriggio e in serata erano ben 8mila gli spettatori. I più grandi rapper italiani si sono esibiti in un concerto che fin da subito ha fatto sold out.

“A chi c’era, a chi non c’era ma con lo spirito era in piazza, alle anime in cerca di Buon futuro, alle parole che nascono dal cemento, alla poesia metropolitana, allo sguardo dei giovani, al riscoprirsi comunità. Alla mia amata Scampia. Ieri il velo d’oblio per un attimo è stato riposto e ci sei apparsa in tutta la tua bellezza inaudita” il messaggio lanciato via Facebook dal presidente della Municipalità 8, Nicola Nardella.

“Tanta soddisfazione nel vedere un evento così bello dedicato a chi spende la propria vita a riscattare pregiudizio, abbandono, camorre per incoraggiare e proteggere bellezza, cultura e la forza del riscatto” ha scritto Alessandra Clemente, consigliere comunale ed ex assessore.