Lo portano all'obitorio, ma l'uomo è ancora vivo: cerca di scappare dal sacco per cadaveri News 9 Ottobre 2022

Una notizia assurda arriva in Italia: un uomo, considerato morto, è stato mandato in obitorio e ha tentato di uscire dal sacco di cadaveri. La vittima, 55 anni, stava effettuando cure palliative quando è stata considerata morta.

Il fatto, avvenuto al Rockingham General Hospital, vicino alla città di Cooloongup nell’Australia occidentale, è stato riportato dai media locali. Il personale medico, dopo aver dato l’uomo per morto, lo aveva portato in obitorio con un abito pulito e gli occhi chiusi. Quando però il giorno dopo il medico ha aperto il sacco ha visto che l’uomo aveva gli occhi aperti e il sangue fresco sul petto. Ha ipotizzato che fosse morto dopo esser stato trasportato in obitorio.

Secondo Business News, una testata locale, il sacco per cadaveri era stato aperto dunque l’ipotesi che l’uomo abbia provato a scappare si rafforza.

Il medico ha dichiarato:”Credo che il sangue fresco da una nuova lacerazione della pelle, dalla posizione delle braccia e dai segni degli occhi non fosse coerente con una persona che era post mortem all’arrivo all’obitorio”.