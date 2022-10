0 Facebook Napoli, residenti puliscono il parco del quartiere ma i vigili bloccano tutto: “Vi denunciamo a uno a uno” Cronaca 9 Ottobre 2022 19:41 Di redazione 1'

Residenti e attivisti si organizzano per la pulizia del parco”Falcone – Borsellino” a Pianura, ma accade un imprevisto. L’appuntamento era questa mattina, per poter liberare la zona da sterpaglie e rifiuti, ma sono arrivati i vigili a bloccare tutto. L’associazione “Sii Turista della tua città” ha scritto una nota per spiegare:

“Minacciati che se entravamo saremmo stati denunciati singolarmente, ogni volontario presente. Avevamo scelto di fare questo intervento perché sono stati stanziati i fondi per ripristinare il Parco ma la ditta appaltatrice dei lavori ha comunicato che data la presenza di troppo rifiuti è troppo verde cresciuto come se fosse una giungla, loro NON POSSONO COMINCIARE I LAVORI❗Volevamo solo aiutare le istituzioni e invece siamo stati trattati come criminali!”

️Come spiega il consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli: “I lavori del parco sono stati annunciati da tempo e mai iniziati nonostante le numerose sollecitazioni. Quanto dovranno ancora aspettare i cittadini di Pianura? Noi martelleremo senza indugi su questa vicenda”.