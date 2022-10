0 Facebook Fila all’Outlet, tantissime persone per comprare abiti firmati, la polemica: “Per gli aumenti nessuno scende in piazza” Cronaca 9 Ottobre 2022 16:48 Di redazione 2'

E’ polemica su Tik Tok per la fila che si è creata questa mattina all’Outlet La Reggia di Marcianise, in provincia di Caserta. Tantissime persone sono arrivate al centro commerciale per acquistare abbigliamento di marca a prezzi scontati. Ovviamente c’è chi nota la follia di questa decisione ovvero il fatto che mai un numero così elevato di partecipanti sarebbe sceso in piazza per protestare contro il caro bollette.

Fila all’Outlet la Reggia: scoppia la polemica

Domenica 9 ottobre è tornato il Fashion Festival, una giornata di offerte per dare il benvenuto allo shopping autunnale. Dopo 3 anni di interruzione, tornano i saldi nei cinque centri McArthurGlen di Serravalle, Noventa di Piave, Barberino, Castel Romano e La Reggia. E la risposta dei consumatori si vede. Sconti fino al 70%, oltre il prezzo outlet su borse, scarpe, accessori e beauty, ma anche una giornata da passare all’aperto con eventi sia per adulti che per piccini. Un’iniziativa non negativa, ma che per il periodo storico di rincari bollette e materie prime, ha suscitato qualche polemica.

Una signora, utente di Tik Tok, ha deciso di commentare l’afflusso con toni non proprio felici: “Se si doveva fare una rivoluzione contro le utenze con i rincari, non c’era tutta questa fila. Oggi all’outlet di Marcianise, per i saldi, c’è una fila incredibile”.