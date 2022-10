0 Facebook Dramma al Santobono di Napoli: è morto di meningite il piccolo Alessio News 9 Ottobre 2022 21:09 Di redazione 1'

Non ce l’ha fatta il piccolo Alessio, ricoverato ieri all’ospedale Santobono di Napoli, per meningite. Il bambino è morto nel tardo pomeriggio a causa di complicazioni.

A confermare l’accaduto, come riporta, Casertanews è il sindaco di Teano Giovanni Scoglio: “Ora è il momento del silenzio. Non ci sono parole per descrivere una tragedia simile. Come amministrazione ci stringiamo al dolore dei familiari, un lutto che ha colpito l’intera cittadinanza di Teano”.

Nel frattempo l’Asl di Caserta ha avviato il tracciamento delle persone che sono state in contatto con il bambino negli ultimi dieci giorni.