Peppe Di Napoli: "Vi faccio vedere con 5 euro in pescheria cosa potete mangiare" 
8 Ottobre 2022

Due persone con 5 euro cosa possono acquistare in pescheria? Ve lo dice Peppe Di Napoli, dandovi consigli su come fare per acquistare pesce quando ormai la vita ha un costo molto più elevato. Aumentano tutti i prezzi: bollette, spesa, gas e benzina. E allora come rimediare?

Qualche consiglio può darlo Peppe Di Napoli, il pescivendolo-cuoco più social di sempre. “Con €5.00 cosa possiamo mangiare in Pescheria? ANDIAMO A SCOPRIRE!!”

Scampi, lupini, fasulari e cozze. Così si può fare un primo e un impepata di cozze. Si può fare una calamarata oppure uno spaghetto. Insomma c’è l’imbarazzo della scelta e nel video viene illustrato passo per passo cosa acquistare e come cucinarlo!