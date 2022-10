0 Facebook Belen Rodriguez: “Vi dico come faccio per ottenerlo, è questo il mio sogno più grande” Spettacolo 8 Ottobre 2022 20:52 Di redazione 2'

Belen Rodriguez, alle prese con lo shooting promozionale del suo nuovo marchio “mar de margaritas”, si è lasciata andare in un’intervista a Gente. La showgirl, che ha iniziato una nuova vita con Stefano de Martino, con cui insieme ha costruito una casa a Napoli, con l’acquisto di un terreno sul quale sorgerà la villa, ha espresso i suoi sogni.

“Non mi sento una star, ma una donna potente. Sono molto determinata e di solito ottengo ciò che voglio, ma non per capriccio, perché mi impegno sempre al massimo. E ho consapevolezza dei miei limiti. So cosa potrei fare e cosa no”, ha dichiarato la showgirl. “Non potrei mai condurre un programma da sola. Non mi si addicono ruoli istituzionali, attenzione ai tempi, alla scaletta. Ma funziono in trasmissioni in cui si può portare un po’ di leggerezza ai telespettatori, riesco a trasmettere positività”. Tra i colleghi vuole lavorare con: “Michelle Hunziker. Siamo molto amiche e affiatate, potremmo funzionare in tv”.

E il suo sogno? “Vorrei avere una piccola parte in un film di Pedro Almodóvar. Nutro una profonda stima per questo regista di cui ho visto tutti i lavori in originale, in spagnolo, che poi è la mia lingua. Non ho mai avuto occasione di incontrarlo, né il coraggio di scrivergli, di farmi avanti. Ma più maturo nel mio lavoro, più mi sento forte per poterlo avere davanti e svelargli il mio sogno”.